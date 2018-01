Ney Franco nega convite para assumir o Corinthians O técnico Ney Franco desmentiu nesta terça-feira a notícia de que teria sido procurado pelo Corinthians. Ele aproveitou para garantir que não pretende deixar o Flamengo num futuro próximo. ?Nem fui sondado e se fosse, eu não iria aceitar. Gosto de trabalhar no Flamengo e só saio daqui se for demitido?, avisou Ney Franco, que tinha entrado na lista dos pretendidos pelo Corinthians para substituir Emerson Leão. Classificado para a final do Estadual do Rio e para a próxima fase da Copa Libertadores da América, o Flamengo vive um ambiente muito bom. Um dos principais responsáveis pela boa campanha do time em 2007, o lateral-direito Leonardo Moura destacou o desempenho do elenco e revelou o desejo de marcar um gol para homenagear a filha Maria Eduarda. ?Fico feliz por estar vivendo esta boa fase e poder ajudar o time a conquistar vitórias importantes, tanto no campeonato estadual quanto na Libertadores. É claro que pretendo marcar um gol também. Até para cumprir a promessa que fiz de dedicar o gol à minha filha?, disse Leonardo Moura. ?Mas não fico criando expectativas, porque minha principal função no Flamengo é municiar os atacantes e ajudar a defesa.?