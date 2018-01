Ney Franco pede atenção ao Flamengo na semana decisiva O técnico do Flamengo, Ney Franco, se reuniu com os jogadores nesta terça-feira para dizer a eles que o título do Estadual do Rio, que o time começa a decidir domingo contra o Botafogo, ficará com quem tiver mais atenção em campo durante os dois confrontos. ?A equipe que errar menos levará o título?, receitou o treinador. Ney acredita que o primeiro jogo, neste domingo, no Maracanã, deve ser muito equilibrado e decidido em detalhes, por isso tem enfatizado os treinos técnicos e físicos do time. A partir desta quarta-feira, quando o Flamengo faz um jogo-treino contra o Vila Rio, na Gávea, Ney Franco pretende aprimorar a parte tática. O treinador ganhou um possível reforço para os clássicos decisivos: o atacante Paulo Sérgio, de 17 anos, foi promovido ao elenco profissional depois de uma excelente campanha nos juniores - marcou o gol que deu o tricampeonato estadual da categoria este ano ao Flamengo. ?Estou surpreso. Foi tudo muito rápido. Mal cheguei aos juniores e já estou entre os profissionais. Espero mostrar um bom trabalho para me manter aqui. Tudo na vida é trabalho?, disse Paulo Sérgio. Carioca do bairro do Catete, o atacante passou pelo futebol de salão do clube. Aos 15 anos, deixou as quadras para tentar a sorte no campo. Agora, sonha com um espaço entre os relacionados para as partidas da final do Carioca. ?Vou trabalhar forte durante a semana para conseguir uma vaga. Ficar no banco de reservas já seria excelente.?