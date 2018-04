Ney Franco promete São Paulo ofensivo para avançar na Libertadores

SÃO PAULO - É enorme a vantagem do São Paulo sobre o Bolívar para avançar à fase de grupos da Copa Libertadores. Depois de vencer por 5 a 0 no Morumbi, o time brasileiro pode perder de até quatro gols de diferença, nesta quarta-feira, em La Paz, e mesmo assim se classificar. Mas o técnico Ney Franco não abre mão da postura ofensiva que tem marcado sua passagem pelo clube.

Nesta terça-feira, na chegada à Bolívia, o treinador afirmou que o São Paulo jogará no campo de ataque em La Paz. "Vou preparar o time da mesma forma como encararíamos qualquer outro time, tentar fazer gols na casa do adversário. Temos uma boa vantagem, mas será um jogo difícil. Montaremos uma equipe ofensiva, em busca de gols para tentar trazer mais uma vitória", explicou o treinador.

Pelo menos no ataque, a equipe deverá ser a mesma que venceu o primeiro jogo, com Jadson, Aloísio, Osvaldo e Luis Fabiano - Paulo Henrique Ganso e Cañete começarão a partida no banco de reservas. A única dúvida do treinador é na lateral-direita. Douglas começou o ano como titular porque Paulo Miranda estava suspenso na Libertadores, mas o antigo zagueiro pode recuperar a posição.

Independente da escolha de Ney Franco, o time vai manter o mesmo estilo de jogo e buscar vencer o Bolívar. Se marcar um gol sequer em La Paz, o São Paulo só perde a vaga se levar sete. "Nossa equipe tem de saber o momento de marcar pressão e, em alguns momentos, saber jogar no contra-ataque. Eles vão ter de sair para o jogo e temos de ter a consciência de montar uma equipe compacta no meio de campo para explorar o contra-ataque. Queremos fazer uma estratégia de jogo interessante", completou o técnico.