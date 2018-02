Ney Franco quer evitar milésimo gol de Romário no Flamengo O técnico do Flamengo, Ney Franco, disse nesta quinta-feira que, a exemplo dos torcedores de seu time, não quer fazer parte dos festejos de Romário pelo milésimo gol, no domingo, no Estádio do Maracanã. O treinador também confirmou que não haverá uma marcação especial sobre o artilheiro do Vasco no clássico pelo segundo turno do Estadual do Rio. ?Meu pensamento é o mesmo da torcida. Também não quero participar desta festa e nosso objetivo maior é uma vitória?, disse o comandante da equipe da Gávea. ?Precisamos ganhar para nos recuperarmos na Taça Rio?, acrescentou, lembrando da derrota para o Volta Redonda por 2 a 1, no último fim de semana. Ney Franco destacou que não é impossível Romário marcar os dois gols que faltam para atingir a marca histórica, mas lembrou ser algo difícil. Para evitar que o artilheiro chegue ao objetivo, o técnico do Flamengo explicou que a marcação sobre o jogador será feita por zona. ?O lado em que o Romário estiver jogando terá alguém para marcá-lo. Ele é um atleta que merece atenção, mas não vou destacar ninguém para acompanhá-lo?, frisou o treinador.