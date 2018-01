Ney Franco quer Flamengo e Botafogo na decisão do Rio O técnico Ney Franco disse, nesta quinta-feira, que torcerá para o Flamengo enfrentar o Botafogo na decisão do Estadual do Rio. ?Não tem nada a ver com a parte técnica e tática. O motivo principal é que o Botafogo terá uma seqüência de jogos semelhante à do Flamengo, pois eles disputam a Copa do Brasil e a gente, a Taça Libertadores. Logo, o desgaste será parecido", explicou. Ney Franco acredita que as duas equipes fariam uma bela final de campeonato. ?Assim como o Flamengo, o Botafogo é um time bem arrumado e com um elenco de qualidade?, afirmou. Em seguida, o treinador lembrou que sua equipe só pode pensar no Estadual depois de enfrentar o Real Potosí, na próxima quarta-feira, no Maracanã, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. ?O foco tem de ser esse. O Flamengo precisa vencer para terminar a fase de grupos na melhor colocação possível?, disse Ney Franco.