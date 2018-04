Ney Franco reconhece que São Paulo jogou para o gasto no Paulistão

O São Paulo não encantou os quase 15 mil torcedores que foram até o Morumbi, neste sábado, para ver o primeiro jogo do time no ano. Ganhou de 2 a 0 do Mirassol, mas ficou devendo futebol. O técnico Ney Franco reconhece que a equipe ainda está longe do ideal.

"Gostei até um certo ponto. Como treinador, eu acho que é uma equipe com potencial para jogar muito mais do que fez hoje (sábado). O trabalho está sendo feito para isso. Jogamos o suficiente e o time tem uma base que pode passar pelo Bolívar", comentou Ney Franco, em entrevista coletiva após a partida.

Neste sábado, o São Paulo usou a mesma formação que deverá ir a campo na quarta, pela fase preliminar da Libertadores, novamente no Morumbi. Tanto é que Douglas foi titular no lugar de Paulo Miranda, que está suspenso para a competição continental. Ney Franco destaca que o time precisa melhorar se quiser se classificar à Libertadores.

"A expectativa é de que na quarta-feira possamos ter mais volume de jogo, situações de gols. Queremos mais força ofensiva e chances de gols. Estou satisfeito com o jogo de hoje (sábado) por entender que é início de temporada. Mas já vamos começar um mata-mata, então temos de tomar cuidado", completou o treinador.