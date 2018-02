Ney Franco tenta proteger o Flamengo para o clássico Apesar do milésimo gol de Romário ser o assunto no Rio, o técnico do Flamengo, Ney Franco, procurou proteger o time do clima a favor do artilheiro. De acordo com o treinador, todo o time do Vasco precisa ser marcado com atenção, principalmente, no segundo tempo, quando a equipe de São Januário tem conseguido suas vitórias contra os adversários neste ano. ?A marcação tem que começar lá na frente. Não adianta querer marcar só o Romário aqui atrás. O Vasco tem alguns jogadores de qualidade?, disse Ney Franco. ?A equipe do Vasco é competente e tem conseguido reverter algumas situações no segundo tempo.? Ney Franco ainda se preocupou em alertar os rubro-negros para manterem a tranqüilidade, caso o Vasco consiga impor seu ritmo de jogo. De acordo com o técnico do Flamengo, o principal trunfo para a vitória será o Flamengo saber aproveitar os momentos em que estiver melhor em campo.