Ney Franco testa Douglas na lateral e Silvinho no ataque do São Paulo

COTIA - Em preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro após as eliminações na Copa Libertadores e no Paulista, o São Paulo realizou o seu primeiro coletivo da semana no CT de Cotia. O técnico Ney Franco aproveitou a atividade desta quarta-feira para fazer testes no time, incluindo a presença dos recém-contratados Roni e Silvinho entre os titulares. Além disso, escalou Douglas na lateral direita, que vinha sendo ocupada pelo zagueiro Paulo Miranda.

O atacante Silvinho, que veio do Penapolense e estreou na derrota por 4 a 1 para o Atlético Mineiro pela Libertadores, marcou dois gols na atividade, vencida pela equipe titular por 4 a 0. Os outros gols da equipe principal foram feitos pelo atacante Luis Fabiano e pelo lateral-esquerdo Juan, de volta aos planos do São Paulo.

Na primeira etapa, o time titular foi formado por Denis; Douglas, Lúcio, Rafael Toloi e Carleto; Wellington, Denilson, Jadson e Roni; Silvinho e Luis Fabiano. Já a equipe reserva teve a seguinte escalação: Léo; Lucas Farias, Paulo Miranda, Edson Silva e Juan; Rodrigo Caio, João Schmidt, Maicon, Lucas Evangelista e Régis; Ademilson.

Ney Franco promoveu algumas mudanças na equipe titular durante o segundo tempo do coletivo. Juan, Rodrigo Caio e Lucas Evangelista entraram nas vagas de Carleto, Wellington e Roni, respectivamente. Depois, Maicon foi testado no lugar de Denilson.

Enquanto o grupo realizava o coletivo, o meia Paulo Henrique Ganso, o zagueiro Rhodolfo e os atacantes Aloísio, Osvaldo e Negueba realizaram tratamento no Reffis. O goleiro Rogério Ceni também não foi a campo e fez atividades no departamento médico. O São Paulo vai estrear no Campeonato Brasileiro no dia 26 de maio, quando vai enfrentar a Ponte Preta em Campinas, no Estádio Moisés Lucarelli, às 16 horas.