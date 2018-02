Ney Franco vê evolução do Flamengo na pré-temporada A vitória por 3 a 1 sobre o XV de Piracicaba no jogo-treino realizado neste sábado, em Itu, deixou o técnico do Flamengo, Ney Franco, bastante satisfeito com o trabalho da equipe durante a pré-temporada realizada no interior paulista. "Ainda temos possibilidade de dar mais conjunto ao time, mas evoluímos na parte tática e na marcação, embora tenhamos cometido erros ainda. É normal que as falhas aconteçam e serão corrigidas com a seqüência de jogos", afirmou o treinador. A equipe voltou ao Rio na manhã deste domingo e os jogadores foram liberados para tirar o dia de folga. A estréia no Campeonato Carioca é na quinta-feira, contra a Cabofriense, no Maracanã, e o técnico ainda não sabe se poderá contar com o meia Juninho, que se recupera de uma cirurgia realizada no fim do ano Para o meia Claiton, que foi escolhido por Ney Franco como o capitão do time, o placar apertado do jogo-treino é uma prova de sua utilidade na preparação da equipe. "A gente ganha mais com treinamentos deste tipo do que com aqueles em que o time faz oito, dez gols", disse.