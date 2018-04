Ney Franco vê São Paulo mal contra Atlético-MG e pode fazer mudanças

BELO HORIZONTE - O técnico Ney Franco admitiu que o São Paulo teve atuação ruim na derrota por 4 a 1 para o Atlético Mineiro, no Estádio Independência, na noite de quarta-feira, que provocou a eliminação do time nas oitavas de final da Copa Libertadores. Para ele, a equipe não conseguiu se impor diante de um oponente que foi superior no duelo em Belo Horizonte.

"O adversário foi superior. Nossa equipe jogou muito mal. Coletivamente, cometemos muitos erros diante de um time forte. Viemos para o jogo com proposta de não deixar o Atlético sair com a bola, mas eles conseguiram passar por isso e pressionaram bastante", disse.

A derrota para o Atlético-MG culminou na segunda eliminação do São Paulo em menos de uma semana - no domingo passado, o time caiu nas semifinais do Campeonato Paulista para o Corinthians. Ney garantiu que a equipe tem potencial para reagir na sequência da temporada. "Temos um elenco qualificado e condições de reverter essa má fase. Agora, até a disputa da competição, teremos tempo para redefinir o nosso trabalho", afirmou.

Ney admitiu que o São Paulo pode passar por mudanças antes da estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 26 de maio, contra a Ponte Preta, em Campinas. "Nós, da comissão técnica, vamos sentar e definir as diretrizes para o próximo semestre. Jogamos mal, cometemos alguns erros e vamos rever alguns conceitos para a sequência do trabalho", comentou.