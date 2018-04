Neymar afirma que Brasil vai lutar agora pelo ouro olímpico

AREQUIPA - O atacante Neymar, que ganhou o título do Sul-Americano sub-20 de futebol e foi artilheiro do torneio disputado no Peru, afirmou que o próximo objetivo da seleção será ganhar o ouro nos Jogos Olímpicos de Londres 2012.

Depois das comemorações pela obtenção do título no sub-20, Neymar se referiu ao único que ainda falta para o Brasil.

"Agora nosso sonho é competir nos Jogos Olímpico de 2012 e conseguir esse ouro para nós", disse o artilheiro do Sub-20, com nove gols.

Ao se referir a sua destacada atuação na competição, Neymar destacou que ele "não era a estrela" da seleção e disse que junto com seus companheiros formou "uma família maravilhosa".

Lucas, autor de três gols no 6 a 0 sobre o Uruguai no último jogo do torneio, assinalou que espera continuar "trabalhando duro" no São Paulo para ser convocado ao grupo que irá aos Jogos Olímpicos.

"Essa é minha meta", disse, para depois lembrar que joga desde o ano passado no futebol profissional e que agora conseguiu junto com seus companheiros do sub-20 "demonstrar que o melhor futebol é o do Brasil".

O Brasil ganhou seu terceiro título consecutivo no Sul-Americano Sub-20 e se classificou para Londres 2012 junto com o Uruguai, equipe com a qual também participará do Mundial sub-20 da Colômbia, acompanhados por Argentina e Equador, as outras duas seleções que obtiveram a vaga no Sul-Americano disputado no Peru.