Neymar afirma que deve estar liberado para jogar em um mês

O atacante Neymar tem a expectativa de realizar a sua volta aos gramados no meio de maio. Foi o que indicou o jogador em entrevista concedida à TV Globo, assegurando que se recupera bem da cirurgia realizada no quinto metatarso do pé direito em 3 de março.

"Em torno de um mês", disse Neymar em trecho da entrevista divulgado pela TV e que será veiculada no fim da noite de sábado. "Estou progredindo bem, consolidando bem, tudo nos conformes", acrescentou o atacante do Paris Saint-Germain, que se lesionou em 25 de fevereiro, durante duelo com o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês.

A declaração de Neymar deve animar o técnico Tite, pois aumenta a possibilidade de o treinador contar com o atacante em toda a preparação para a Copa do Mundo da Rússia - a apresentação dos jogadores convocados está prevista para 21 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Na preparação para a Copa do Mundo, a seleção brasileira fará dois amistosos, diante da Croácia, em 3 de junho, em Liverpool, e no dia 10, contra a Áustria, em Viena. Já a estreia da equipe no torneio na Rússia será no dia 17, contra a Suíça, em Rostov.

A divulgação da previsão de Neymar ocorreu no mesmo dia em que o técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery, revelou que o atacante poderá fazer a sua volta aos gramados pelo time ainda nesta temporada europeia.

Nesta semana, Neymar esteve em Belo Horizonte para a realização de exames, que apontaram bons resultados na sua evolução após a cirurgia realizada em Belo Horizonte por uma equipe chefiada pelo médico Rodrigo Lasmar, do Atlético Mineiro e da seleção brasileira.

Neymar continua no Brasil, na sua residência em Mangaratiba (RJ), em processo de recuperação e sua volta à França para se reapresentar ao PSG ainda não tem data confirmada. Mas com essas previsões, é provável que ele defenda o time em alguns compromissos das rodadas finais do Campeonato Francês, que se encerrará no fim de semana do dia 19 de maio.