Neymar agradece a Messi por voto em eleição dos melhores do mundo

SÃO PAULO - Neymar disse estar honrado por ter sido votado pelo argentino Lionel Messi como um dos três melhores jogadores do mundo. Em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo, o ex-santista agradeceu o reconhecimento que o colega de Barcelona lhe deu, ao ter indicado o brasileiro como o terceiro lugar no prêmio Bola de Ouro da Fifa, atrás apenas de Xavi e Iniesta, também atletas do time catalão.

"Agradeço muito a ele (Messi). É uma honra e me faz muito feliz ser votado pelo melhor do mundo", disse Neymar. "Há quatro anos meus ídolos eram Messi, Xavi, Iniesta e Cristiano Ronaldo. Agora estou com esses craques em uma festa (entrega do prêmio Bola de Ouro). É algo muito grande que te faz se sentir realizado", completou. No resultado final, Neymar terminou em quinto lugar, atrás de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Franck Ribery e Zlatan Ibrahimovic.

Há seis meses no clube catalão, o brasileiro disse ao jornal que sonha com títulos no clube, sobretudo a Copa dos Campeões, competição em que o time está nas oitavas de final, diante do Manchester City, da Inglaterra. "É uma equipe com grandes jogadores, de muita qualidade, que podem fazer a diferença durante as partidas. Vamos ter que estar concentrados para passar por essa Eliminatória", afirmou.