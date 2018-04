Neymar: 'Alguns pensam que deixar o Barça é como morrer, mas não é'

A estreia positiva de Neymar pelo Paris Saint-Germain, neste domingo, virou prova para o atacante devolver críticas recebidas por parte da imprensa europeia sobre a troca de clube. Após a partida com o Guingamp, o brasileiro disse em entrevista na zona mista que há muito a se fazer na carreira do que apenas defender o Barcelona.

"Eu sabia que seria difícil sair do Barcelona, mas estou tranquilo e feliz por estar aqui. Alguns acreditam que deixar o Barcelona é morrer, mas não é. Pelo contrário. Estou mais vivo do que nunca", disse o atacante, autor de uma assistência para Cavani e de um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Guingamp, pela segunda rodada do Campeonato Francês. "Apenas se muda o país, a cidade e o time, mas o futebol é o mesmo", completou.

Neymar iniciou a trajetória pelo novo clube já com o prêmio de melhor em campo. A expectativa pelo início dele no Paris Saint-Germain terá nova etapa no próximo domingo. O dia vai marcar a estreia dele diante da torcida. O clube receberá o Toulouse, no Parque dos Príncipes pela terceira rodada.

Apesar da fraqueza do adversário, Neymar comentou após o jogo já se sentir adaptado com os novos companheiros, mesmo com poucos dias de trabalho. "Claro que em entrosamento, falta um pouco ainda, a gente vai se conhecer melhor. Isso é com o tempo, com os jogos. Já me sinto em casa, bem à vontade", afirmou em entrevista ao canal SporTV.

Boa parte do ambiente conhecido para Neymar se resume à grande presença de brasileiros no time parisiense. Os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva formam a dupla titular. A defesa tem um ex-colega de seleção e de Barcelona, o lateral-direito Daniel Alves, e no elenco, Neymar tem ainda um antigo colega, o atacante Lucas. Os dois jogaram juntos em seleções brasileira de base, incluindo uma Olimpíada.

O atacante contou que por já conhecer vários colegas, tenta agora aumentar a parceria com o novo parceiro de ataque, o uruguaio Edinson Cavani, para quem deu passe para o segundo gol da equipe. "Já sabia que ele é craque, agora tenho chance de jogarmos juntos. Estamos tentando nos conhecer e neste jogo já conseguimos. Cavani é um grande jogador e quando se tem companheiros desse nível, fica tudo mais fácil", afirmou.