Neymar avisa que o Santos está vivo na decisão do Paulista

SANTOS - Neymar, que está sendo negociado com o Barcelona e pode ter disputado ontem, contra o Corinthians, no Pacaembu, o seu penúltimo jogo pelo Santos, voltou a atuar mal e, ao sair de campo, mostrou otimismo.

"O Santos está vivo", avalia o atacante. "No primeiro tempo, o Corinthians foi muito melhor, mas no segundo tempo o Santos merecia o empate. O importante é que a decisão continua aberta. Vamos buscar a vitória na Vila Belmiro, domingo".

O presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro continua licenciado para tratamento médico e não esteve ontem à tarde no Pacaembu. Também o vice-presidente, Odílio Rodrigues, não compareceu porque se encontra em viagem à Espanha. De acordo com os dirigentes ele está viajando com a esposa.

Sobre a pressão que o Santos sofreu, Muricy Ramalho reconheceu que o time esteve abaixo do seu normal, mas não acha que errou na armação. "Na primeira etapa, não marcamos e nem jogamos. A gente imagina uma coisa quando escala o time e no campo às vezes sai diferente", comenta o santista.

"Melhoramos no segundo tempo, fizemos o adversário trabalhar. O resultado até que foi bom. Agora vamos jogar em casa, mas precisamos apresentar um futebol melhor nos 90 minutos. Não dá para jogar apenas no segundo tempo", reclama.