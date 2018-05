Neymar bate carro, mas sai ileso e não desfalca Barcelona

O atacante Neymar se envolveu em um acidente com seu carro na manhã deste domingo na região de Barcelona. O brasileiro dirigia sua Ferrari quando bateu em uma via próxima ao aeroporto de El Prat. O atleta, no entanto, nada sofreu e está confirmado para a partida do Barcelona pela rodada do Campeonato Espanhol.

O camisa 11 da equipe espanhola dirigia-se ao centro de treinamento do time para encontrar os seus companheiros e viajar para a cidade de San Sebastián, onde o Barcelona enfrenta a Real Sociedad às 17h45 deste domingo.

Com pista aparentemente molhada, o brasileiro perdeu o controle da sua Ferrari, rodou e bateu em uma mureta de proteção. O acidente, no entanto, não foi forte e Neymar nada sofreu, e o carro teve poucos danos na parte esquerda frontal da lataria. Pepe Costa, dirigente da euqipe catalã, ficou no local do acidente para resolver questões burocráticas e permitir que o atacante seguisse para o CT do clube sem mais atrasos.

O carro em questão é o preferido do atacante brasileiro, que comumente ganha outros veículos dos patrocinadores da sua equipe, mas admite ter o hábito de utilizar mais o carro da fábrica italiana, comprado em outubro de 2015 e avaliado em R$ 2 milhões.