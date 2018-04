Neymar chega para assinar com o Barcelona e diz: 'Tudo tranquilo'

SANTOS - Neymar chegou ao novo escritório da NR Sports, empresa criada para gerenciar os negócios de sua carreira, às 15h30 desta segunda-feira para assinar o contrato com o Barcelona. O atacante entrou pela porta dos fundos, na Rua Lisboa, tentando despistar as dezenas de jornalistas e curiosos que aguardavam o craque desde o início da manhã desta segunda-feira. Da janela do 3.º andar do edifício, acenou para os jornalistas e disse, misturando espanhol e português. "Tudo tranquilo. Só falta assinar".

Já estavam no escritório o diretor de futebol do Barcelona, Raúl Sanllehí, e André Cury, representante do Barcelona na América do Sul, o empresário Vagner Ribeiro e a namorada do craque, Bruna Marquezine. O pai do jogador, Neymar da Silva Santos, chegou no início da tarde desta segunda.

Pouco antes de assinar o contrato, o camisa 11 postou uma mensagem de despedida em sua conta no Instagram. "E aqui se encerra essa passagem maravilhosa por um clube especial. Obrigado por tudo, pelos elogios, pelas cobranças, pelos gritos, enfim POR TUDO ! Vou guardar estes momentos por toda minha vida ! .... É Toiss !! #euvoumaseuvolto", postou na rede social.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não vai liberar o atacante para fazer sua despedida na Vila Belmiro na partida contra o Grêmio, sábado. O presidente em exercício, Odílio Rodrigues, confirmou no início da tarde desta segunda-feira, que faria um pedido forma pela liberação. A comissão técnica acha imprescindível a presença do atacante já que será realizado o último treino antes da partida contra a Inglaterra, domingo, na reinauguração oficial do Maracanã.

A apresentação em seu novo clube, segundo assessores do Barça, está prevista para o dia 4 de junho, no Camp Nou. Com autorização de Felipão já acertada, Neymar deve deixar a seleção brasileira logo após o amistoso com a Inglaterra e embarcar para Barcelona. O retorno aos treinos da seleção, na programação para a Copa das Confederações, será no dia 5, em Goiânia.

Segundo fontes do Estado, a transação geral chegou a 60 milhões de euros (28 milhões de euros para o Santos e 32 milhões de euros para Neymar e agentes). O craque vai receber 7 milhões de euros por ano (cerca de R$ 18,5 milhões), em um contrato de cinco anos - até 2018.