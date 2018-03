Neymar chegará nesta sexta a Belo Horizonte e passará a noite em hospital

O atacante Neymar vai passar a noite que antecede a cirurgia no seu pé direito internado no hospital Mater Dei, na unidade da avenida do Contorno, em Belo Horizonte, onde será operado na manhã de sábado, por volta das 9 horas. A chegada do astro à capital mineira está prevista para o início da noite desta sexta-feira.

Neymar está no Brasil desde a manhã de quinta-feira, quando desembarcou no Rio, vindo de Paris. De lá, ele seguiu para sua residência em Mangaratiba, no litoral fluminense, onde repousou e se encontrou com familiares, amigos e a namorada Bruna Marquezine. Seu estafe deverá optar pela primeira parte da recuperação nesta casa.

Ainda nesta sexta, Neymar seguirá para Belo Horizonte, em seu jatinho particular, desembarcando no aeroporto da Pampulha. No fim da tarde, começa de noite ele se internará no Mater Dei. A unidade do hospital onde o jogador do Paris Saint-Germain será operado conta com um heliponto, estrutura que deverá ser utilizada pelo jogador, chegando ao local de helicóptero, em busca de total privacidade. Há orientações para que o craque não seja incomodado.

Caso a cirurgia seja bem-sucedida, Neymar não deverá demorar a deixar o hospital, com a expectativa de que receba alta no domingo, passando, por precaução, uma segunda noite internado antes de iniciar o processo de recuperação.

A operação deste sábado vai ser realizada pelo médico Rodrigo Lasmar, da seleção brasileira, com a colocação de um pino para corrigir a fratura no quinto metatarso do pé direito do jogador. O procedimento é o mais recomendado, de acordo com os médicos que assistiram o jogador. Ele se machucou na vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha, no último domingo, pelo Campeonato Francês.

De acordo com Lasmar, Neymar poderá ficar por até três meses sem atuar, o que o faria voltar aos gramados às vésperas da Copa do Mundo, já em amistosos preparatórios para o torneio. A estreia da seleção brasileira na Rússia será em 17 de junho, diante da Suíça. Representantes da comissão técnica do Brasil garantem que Neymar terá tempo suficiente para disputar a competição.

Além disso, esse tempo para recuperação poderá fazê-lo perder o restante da temporada 2017/2018 do futebol europeu, pois a finalíssima da Liga dos Campeões está agendada para 26 de maio. Uma semana antes se encerrará o Campeonato Francês, que tem o PSG como líder disparado.

Logo após chegar ao Rio, o jogador postou uma foto na ferramenta stories do instagram mostrando suas mãos entrelaçadas com as da namorada, a atriz Bruna Marquezine.