Neymar concorre com Cavani, Mbappé e Thauvin por prêmio de melhor do Francês

Mesmo sem entrar em campo desde o fim de fevereiro, o atacante Neymar está entre os quatro indicados ao prêmio de Jogador do Ano do Campeonato Francês. O brasileiro foi apontado como um dos finalistas da premiação nesta sexta-feira, ao lado de dois companheiros do Paris Saint-Germain, os atacantes Edinson Cavani e Kylian Mbappé. O outro candidato é o meia Florian Thauvin, do Olympique de Marselha.

Neymar marcou 19 gols em 20 jogos disputados no Campeonato Francês, mas não atua desde que sofreu fratura no quinto metatarso do pé direito durante partida contra o Olympique, em 25 de fevereiro. Depois, em 3 de março, passou por cirurgia em Belo Horizonte.

Cavani ganhou o prêmio na temporada passada e é novamente o artilheiro do campeonato, com 25 gols, enquanto Mbappe fez 13. O PSG já faturou o título e acumula 104 gols marcados, com quatro jogos restantes a fazer.

A expectativa é para que Neymar receba o aval para voltar a treinar sem restrições e a atuar em 17 de maio. Caso isso se confirme, o atacante participará de toda a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo na Rússia, que se iniciará no dia 21, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

O PSG quebrou o recorde mundial em uma transação ao adquirir Neymar junto ao Barcelona por 222 milhões de euros (R$ 929 milhões, na cotação atual). Além disso, fechou um acordo com o Monaco por Mbappé pelo valor de 180 milhões de euros (R$ 753 milhões).

Thauvin marcou 22 gols em toda a temporada pelo Olympique de Marselha, que está em quarto lugar no Campeonato Francês e busca o título da Liga Europa. Um desses gols foi marcado na última quinta-feira, quando o seu clube venceu o Red Bull Salzburg por 2 a 0, no jogo de ida das semifinais do torneio continental. A entrega do prêmio será realizada em 13 de maio.