Neymar confirma em rede social que vai assinar segunda com o Barcelona

SÃO PAULO - Neymar confirmou nas redes sociais, por volta das 22h deste sábado (25), que vai mesmo jogar no Barcelona. No Instagram, o craque comunicou que amigos e familiares o ajudaram a escrever "algumas coisas", porque não "iria aguentar até segunda feira". Confira o texto na íntegra:

"Tô aqui reunido com amigos e familiares e eles me ajudaram a escrever algumas coisas aqui... É que não vou aguentar até segunda-feira... Minha família e meus amigos já sabem a minha decisão. Segunda-feira assino contrato com o Barcelona. Quero agradecer aos torcedores do Santos por esses 9 anos incríveis. Meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudará. É eterno !! Só um clube como o Santos FC poderia me proporcionar tudo o que vivi dentro e fora de campo. Sou grato a maravilhosa torcida do peixe que me apoiou mesmo nos momentos mais difíceis. Títulos, gols, dribles, comemorações e as canções que a torcida criou pra mim estarão pra sempre em meu coração... Fiz questão de jogar a partida amanhã em Brasília. Quero ter a oportunidade de mais uma vez entrar em campo com o "manto" e ouvir a torcida gritar meu nome... como diz o hino, "é um orgulho que nem todos podem ter..." É um momento diferente pra mim, triste (despedida) e alegre (novo desafio). Que Deus me abençoe nas minhas escolhas... E estarei sempre em Santos !! #Toiss" .

A confirmação da transferência do jogador havia sido antecipada pela coluna "Direto da Fonte", de Sonia Racy. Segundo apurou a colunista, nem a proposta do Real Madrid nem a do Bayern, mais altas que a do clube catalão, fizeram o o astro santista abandonar o sonho de jogar no Barça.

Segundo o site globoesporte.com, o pai do atacante deu indícios durante voo para Brasília, onde o Santos vai enfrentar o Flamengo neste domingo, de que o filho havia optado pelo Barcelona. Falou até, ainda de acordo com o site, dos jogos festivos que o time catalão fará com o Santos, como forma de complementar o pagamento pela transferência. E afirmou que o anúncio oficial seria feito pelo filho logo após a partida ante o Flamengo, neste domingo, no estádio Mané Garrincha.

No Twitter, Neymar divulgou neste sábado uma mensagem de sua mãe, dando como certa a ida do filho para a Europa. "Tudo vem no momento certo... É impressionante como Deus faz, sempre, quando a gente mais precisa. Sei que está difícil decidir para onde, pois todos querem saber o seu destino. Oro para que Deus mostre e esteja no controle do seu destino, que você possa ser feliz com sua escolha, que te guarde e que proteja de todo mal", diz um trecho da mensagem.