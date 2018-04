Neymar deseja enfrentar Messi na final da Copa do Mundo

ZURIQUE - Neymar quer uma final da Copa do Mundo contra Lionel Messi e a Argentina. Em entrevista antes da festa da Bola de Ouro em Zurique, o craque do Barcelona revelou que está pronto para disputar a taça contra seu companheiro de time. "Eu e o Messi já falamos. Vamos nos ver na final da Copa e o Brasil vai sair campeão", disse Neymar.

O jogador participa pela terceira vez da festa da Bola de Ouro. Mas garante que não ficou decepcionado por não estar entre os três finalistas. "Estou me adaptando bem ao Barcelona e isso é graças aos meus companheiros", disse Neymar. Para ele, porém, seu ano é 2014. "A prioridade é a Copa do Mundo e ajudar a seleção a vencer o Mundial", insistiu.

Para Thiago Silva, capitão da seleção brasileira, Neymar estará entre os três melhores do mundo depois da Copa. "Eu farei o que puder para ajudar a ele nisso na Copa do Mundo", disse o capitão.

Messi não deixou por menos. Com quatro Bolas de Ouro no currículo, ele deixa claro: a prioridade agora é conquistar a Copa do Mundo pela seleção argentina neste ano no Brasil. "O que eu fiz no passado não me interessa. Só penso no que vem pela frente", disse. "Quero render bem com a seleção, conquistar a Copa. Isso é muito importante para todos os argentinos", disse.

"Jogar a Copa é diferente", disse Messi. "Vai ser difícil para todos. Espero que a Argentina vá bem", insistiu.

O jogador que foi por anos acusado de não render pela seleção o mesmo que joga pelo Barcelona ainda usou uma conferência de imprensa na Fifa para a Bola de Ouro hoje para convocar os torcedores argentinos a viajarem ao Brasil. "Estaremos perto de casa e espero que muita gente vá ao Brasil", disse.

A jogadora Marta não escondia hoje que seu pesadelo já tinha nome: ver Messi levantar a taça da Copa do Mundo. "Não gosto nem de pensar nisso. Seria um pesadelo", disse.