Neymar desfaz clima de mistério e confirma acerto com Barcelona

SÃO PAULO - Após fazer mistério na noite de sexta-feira, Neymar confirmou na noite deste sábado que seu destino será mesmo o Barcelona. O atacante de 21 anos escolheu a proposta do time catalão, em detrimento da oferta do Real Madrid, que teria oferecido valores mais altos ao Santos na negociação e salário mais elevado ao próprio atleta. Neymar assinará seu contrato com o Barcelona na segunda-feira.

A oferta do Barcelona era estimada em 28 milhões de euros (R$ 74,2 milhões) e mais dois amistosos (um no Brasil e outro na Espanha), cujas rendas deverão ser divididas entre os detentores dos direitos econômicos de Neymar: 55% pertencem ao Santos, 40% à DIS e 5% à Teisa (Terceira Estrela S.A., um grupo de investidores santistas).

Pelo acordo, Neymar deverá assinar contrato até 2018, com salário anual de 7 milhões de euros (R$ 18,5 milhões). O Real Madrid teria oferecido 11 milhões. Mas, no clube madrilenho, o jogador não poderia manter seus contratos de patrocínio, enquanto que no time catalão os vínculos anteriores poderiam ser mantidos. O atacante não confirmou os valores da negociação.

O atacante deverá viajar para a Espanha, para acertar o contrato, na noite de domingo, após defender o Santos na rodada de abertura do Brasileirão. O time santista vai enfrentar o Flamengo em Brasília. Neymar garantiu que entrará em campo. Será sua partida de despedida.

O jogador já havia escancarado em outras ocasiões que sua preferência era pelo time de Lionel Messi, com quem poderá formar uma das maiores duplas de ataque do mundo nos últimos anos. Segundo informações não oficiais, o atleta brasileiro já tinha um "acordo de cavalheiros" com o Barcelona desde o ano passado.

O acerto já era esperado desde a noite passada, quando o Santos revelou ter aceitado duas propostas pelo jogador. As ofertas, do Barcelona e do Real Madrid, foram apresentadas ao atacante na noite de sexta nas dependências do clube, em Santos. Neymar e seu pai, que coordena sua carreira, tiveram reunião com a diretoria santista, mas não haviam confirmado qual seria o destino do atleta.

A proposta escolhida foi confirmada nesta noite, através do perfil oficial do atleta no Instagram, rede social de compartilhamento de fotos, e no Twitter. "Galera !! Tô aqui reunido com amigos e familiares e eles me ajudaram a escrever algumas coisas aqui... É que não vou aguentar até segunda-feira... Minha família e meus amigos já sabem a minha decisão. Segunda-feira assino contrato com o Barcelona", anunciou o atacante.

No mesmo anúncio, Neymar reforçou seu vínculo emocional com o Santos e agradeceu o apoio da torcida desde o início de sua carreira no clube. "Quero agradecer aos torcedores do Santos por esses 9 anos incríveis. Meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudará. É eterno !! Só um clube como o Santos poderia me proporcionar tudo o que vivi dentro e fora de campo", registrou.

"Sou grato à maravilhosa torcida do Peixe que me apoiou mesmo nos momentos mais difíceis. Títulos, gols, dribles, comemorações e as canções que a torcida criou pra mim estarão pra sempre em meu coração...", escreveu Neymar, que confirmou sua escalação no jogo de estreia do Santos no Brasileirão, neste domingo, contra o Flamengo. A partida será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

"Fiz questão de jogar a partida amanhã em Brasília. Quero ter a oportunidade de mais uma vez entrar em campo com o ''manto'' e ouvir a torcida gritar meu nome... como diz o hino, ''é um orgulho que nem todos podem ter...''. É um momento diferente pra mim, triste (despedida) e alegre (novo desafio). Que Deus me abençoe nas minhas escolhas... E estarei sempre em Santos!!".