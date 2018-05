Neymar divulga novo episódio sobre a rotina diária antes de deixar o Santos

SÃO PAULO - Os fãs do craque Neymar terão a chance de conhecer um pouco mais dos detalhes da rotina do jogador. O quinto episódio da série "Dias em Santos" foi publicado no canal particular do jogador do Barcelona no Youtube. O Estadão continua acompanhando a série e mostra o novo capítulo.

O material mostra Neymar ainda no Santos, em 2012. Neste episódio, o craque brasileiro aparece nos bastidores de uma gravação de um comercial. A duração é quase cinco minutos, na mesma linha dos anteriores.

Antes, nos quatro primeiros capítulos, as filmagens revelam um Neymar moleque, amigo e em situações de bastidores. O jogador do Barcelona foi um dos primeiros a entender o peso de sua fama, mesmo antes dos 20 anos, e a se comunicar abertamente com os fãs pelas ferramentas oferecidas na internet.

O jogador deixou o Santos em maio do ano passado. Desde então, já jogou 44 partidas pelo Barcelona, marcando 17 gols. Pela seleção, após a gravação dos episódios, o jogador sagrou-se campeão da Copa das Confederações.