Neymar diz que pode ficar no Santos após Copa de 2014

SANTOS - Neymar retribuiu com um gol, uma assistência para Miralles e jogadas de efeito o carinho que recebeu dos mais 12 mil torcedores que compareceram à Vila Belmiro e assistiram à vitória por 3 a 0 do Santos contra o Botafogo, nesta quarta-feira. E, ao sair de campo, o melhor jogador das Américas admitiu a possibilidade continuar no clube após a Copa do Mundo de 2014, quando terminará o seu contrato.

"Dá para ficar sim", respondeu Neymar à pergunta que um conselheiro fez ao presidente em exercício Odílio Rodrigues na última reunião do Conselho Deliberativo do Santos, na segunda passada. "Mas está um pouco longe ainda e tenho mais um ano e meio de contrato. Vou manter a calma e tem que sentar (com seu estafe e os dirigentes) e conversar". Se o Santos disputar a Copa Libertadores de 2014, a liberação de Neymar será em agosto, de acordo com uma cláusula contratual.

Em novembro de 2011, o Santos anunciou o novo contrato com Neymar. Curiosamente, o prazo foi encurtado, de fevereiro de 2015 para julho de 2014, para dar a liberdade justamente de o craque deixar o clube logo após a disputa do Mundial no Brasil. E ele poderia deixar o Santos de graça.

Naquela época, Barcelona e Real Madrid insistiam para contratar o jovem santista. O clube, então, tratou de fazer um novo contrato com Neymar, que aumentou suas receitas principalmente em publicidade. Sem contar, claro, o aumento salarial que recebeu. Na opinião do presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, o Santos ganharia muito com os patrocínios que entrariam com o jogador, justificando assim o fato de poder liberá-lo de graça em 2014.

DESTAQUE - No jogo de quarta-feira, Neymar mais uma vez provou que também fisicamente está muito acima que os companheiros. Correu durante os 90 minutos, deu presos precisos, fez embaixadinha em frente aos marcadores, deu chapéu (veja o vídeo) e, ao contrário do que aconteceu no segundo semestre do ano passado, elogiou os companheiros. "Agora o Santos está com um elenco muito bom. Saiu um craque como André e entrou Miralles, que fez gol. Agora não são só mais 11 titulares. Todos que estão entrando durante os jogos têm correspondido", completou Neymar, que soma três gols em dois jogos do Campeonato Paulista.

Outro destaque do time foi Cícero, que marcou o primeiro gol da vitória santista e ainda deu o passe para o de Neymar. Satisfeito com a sua atuação, o meia promete melhorar ainda mais nas próximas partidas. "Foi o meu primeiro jogo diante do torcedor santista e por enquanto fico devendo um pouco na parte física, mas vamos melhorar quando a equipe estiver mais entrosada".

Cícero disse que uma das suas dificuldades nesses primeiros jogos pelo Santos tem sido acompanhar o raciocínio de Neymar. "Nem preciso dizer que Neymar é diferenciado. Movimenta-se no campo inteiro e quem joga ao seu lado tem que ficar atento o tempo todo para saber aonde ele está", disse o meia.

Para Muricy Ramalho, o time mostrou evolução, está mais organizado, mas ainda falta ponto para atingir o estágio ideal. "Ainda tem dificuldade no passe", observou o treinador. Ele voltou a pedir a contratação de um atacante de área para disputar posição com André.