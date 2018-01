Neymar é eleito a personalidade de 2017 no futebol francês pelo L'Équipe

Neymar segue em alta nas páginas do jornal francês L'Équipe. Após aparecer na seleção do ano de 2017 elaborada pela publicação, o brasileiro foi eleito a principal personalidade do ano no futebol do país, superando nomes como Zinédine Zidane, técnico do Real Madrid, e o atacante Kylian Mbappé, seu companheiro no ataque do PSG.

+ Cavani reclama de boatos sobre relação com Neymar: 'Aumentaram muitas coisas'

O atacante foi descrito pelo jornal como uma "estrela mundial", que ainda destacou a expectativa de que Neymar leve a equipe francesa ao título da Liga dos Campeões e ainda brigue pela Bola de Ouro como melhor jogador do mundo.

O segundo lugar da lista ficou com Zidane, que como treinador do Real Madrid levou o clube a títulos como os da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol e do Mundial de Clubes. Parceiros de Neymar no ataque do PSG, Mbappé e Cavani ficaram na terceira e na oitava posição, respectivamente. / EFE

Confira a lista completa do jornal:

1 - Neymar (atacante do PSG)

2 - Zinédine Zidane (técnico do Real Madrid)

3 - Kylian Mbappé (atacante do PSG)

4 - Leonardo Jardim (técnico do Monaco)

5 - N'Golo Kanté (volante do Chelsea)

6 - Didier Deschamps (técnico da seleção francesa)

7 - Vadim Vasilyev (presidente do Monaco)

8 - Edinson Cavani (atacante do PSG)

9 - Jean-Michel Aulas (presidente do Lyon)

10 - Antoine Griezmann (atacante do Atlético de Madrid)

11 - Habib Beye (ex-jogador e atual comentarista)

12 - Noël Le Graët (presidente da Federação Francesa de Futebol)

13 - Paul Pogba (meia do Manchester United)

14 - Nasser al-Khelaïfi (presidente do PSG)

15 - Radamel Falcao Garcia (atacante do Monaco)

16 - Bixente Lizarazu (ex-jogador e atual comentarista)

17 - Claudio Ranieri (técnico do Nantes)

18 - Bruno Génésio (técnico do Lyon)

19 - Christophe Dugarry (ex-jogador e atual comentarista)

20 - Unai Emery (técnico do PSG)

21 - Rudi Garcia (técnico do Olympique de Marselha)

22 - Florence Hardouin (Diretora geral da Federação Francesa de Futebol)

23 - Jean-Pierre Bernès (empresário)

24 - Jacques-Henri Eyraud (presidente do Olympique de Marselha)

25 - Corinne Diacre (técnica da seleção feminina da França)

26 - Mario Balotelli (atacante do Nice)

27 - Karim Benzema (atacante do Real Madrid)

28 - Amandine Henry (jogadora francesa)

29 - Nathalie Boy de la Tour (presidente da Liga de Futebolistas Profissionais da França)

30 - Loïc Durand (torcedor do Ajaccio)