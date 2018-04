Neymar e Ganso ensaiam jogo com Pelé no centenário do Santos

Pelé, que terá a sua imagem explorada no clube como garoto-propaganda deste projeto, brincou com o fato de que hoje já tem 71 anos de idade, mas garante que estará pronto para jogar. "Só tem que combinar com eles. Experiência eu tenho. Já o resto...é com eles", disse o ex-jogador, sorrindo.

Ganso, por sua vez, prometeu ceder a camisa 10 que usa hoje ao astro, que imortalizou o número no Santos. "Vestir a camisa 10 é uma responsabilidade muito grande. Me sinto muito honrado em vesti-la neste centenário. Mas a 10 sempre vai ser do rei. É dele", afirmou o meio-campista.

Já Neymar ressaltou a sua identificação com o Santos, com o qual assinou contrato para defender o clube pelo menos até a Copa de 2014, após recusar propostas milionárias de Barcelona e Real Madrid. "Eu amo esse clube e estou muito feliz aqui. Lembro que em 2002, o Santos foi campeão do Brasileiro e meu pai me levou para comemorar o título atrás do carro dos bombeiros. É muito bom hoje estar aqui e ser campeão. É uma sensação muito diferente, muito boa", enfatizou.

Falcão, que acaba de ser campeão da Liga Futsal pelo Santos, disse ter realizado um sonho ao participar dos atuais projetos do clube ao lado de Pelé, Neymar e Ganso. "Só tenho que agradecer ao Santos por me proporcionar este momento. Me sinto muito honrado em sentar em uma mesa ao do Pelé, que sempre sonhei em estar ao lado, e de estar junto com meus amigos Neymar e Ganso", afirmou.