Neymar e Ganso fazem confronto de compadres no Campeonato Espanhol

O principal jogo da 11ª rodada do Campeonato Espanhol, na tarde deste domingo, deverá ter um encontro de compadres. De um lado, Neymar, pelo Barcelona; de outro, Paulo Henrique Ganso, pelo Sevilla. Os dois foram companheiros e marcaram época no Santos, têm uma grande amizade, a ponto de o meia ser padrinho de Davi Lucca, o filho do atacante, mas não se encontram em campo há muito tempo.

Neymar é presença certa desde o início da partida que começa às 17h45 (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez. Ganso, ainda em busca de afirmação no Sevilla – fez excelente partida durante a semana, na goleada por 4 a 0 sobre o Dínamo de Zagreb pela Liga dos Campeões – talvez comece no banco.

Mas é praticamente certo que seja aproveitado durante a partida, até porque o técnico chileno Jorge Sampaoli, um entusiasta do futebol do meia, pretende que ele adquira o ritmo ideal de jogo o mais rapidamente possível.

O encontro com o amigo trouxe boas recordações a Neymar. “O primeiro título que tive na minha carreira foi com ele (no Santos). Logo veio a Copa do Brasil, a Libertadores, que é muito importante para nós, e são muitos. Ele está sempre em meu coração – disse o craque à TV do Barcelona. “Tenho muita vontade de jogar contra meu ex-companheiro e amigo.’’

Neymar e Ganso já se enfrentaram uma vez. Foi em 2013. O atacante ainda estava no Santos e o meia havia se transferido para o São Paulo. O time da Vila levou a melhor: 3 a 1.

Atuando juntos, os dois conquistaram vários títulos pelo Santos: Paulista, a Libertadores de 2011, uma Copa do Brasil e uma Recopa. No total, foram 143 jogos oficiais pelo time e também pela seleção brasileira, com 78 vitórias, 31 empates e apenas 34 derrotas.

Fora de campo, eles se conhecem desde a base santista. Ficaram amigos e Ganso foi convidado, é aceitou, para batizar o filho de Neymar, hoje com cinco anos. “Ganso é uma grande pessoa, tranquilo, feliz e um craque dentro do campo de jogo, com uma grande qualidade’’, elogia o craque do Barcelona.

A partida deste domingo envolve dois times que fazem boas campanhas neste início de Espanhol. O Barcelona, com 22 pontos, chegou à rodada em segundo lugar, dois pontos atrás do Real Madrid, que também joga hoje – recebe o Levante. O Sevilla, com 21 pontos, figurava em quarto após os 10 primeiros jogos do campeonato.

Apesar do carinho por Ganso, Neymar diz que, dentro de campo, é cada um por si: “É um jogo muito bom para jogar, todos querem estar dentro de campo. Desejo o melhor para o Ganso, menos quando jogar contra o Barça.’’