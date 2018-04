Neymar é liberado para apresentação no Barcelona na próxima semana

RIO - O coordenador técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, confirmou nesta quarta-feira que Neymar será liberado para ir à Espanha fazer exames médicos e se apresentar ao Barcelona depois da disputa do amistoso de domingo, contra a Inglaterra, no Maracanã. Assim, o atacante viaja na noite de domingo, em voo fretado pelo clube espanhol, e volta na terça, se reapresentando ao técnico Luiz Felipe Scolari já em Goiânia, para onde a delegação do Brasil vai depois da primeira semana de trabalho no Rio.

"Neymar foi solicitado e viaja. Nós não só concordamos como autorizamos. Aí termina o programa Barcelona. Vai dar todas as entrevistas que quiserem e, quando se apresentar à seleção, só pensará na Copa das Confederações", disse Parreira, ao justificar a liberação do atacante, que teve a contratação oficializada pelo clube espanhol no último sábado. "Há muito tempo a gente não manda um jogador para o exterior como tanta repercussão."

Além de Neymar, outros dois jogadores da seleção serão liberados nos próximos dias, durante a preparação do Brasil para a disputa da Copa das Confederações, para acompanhar o nascimento de suas filhas. O lateral-esquerdo Filipe Luís, do Atlético de Madrid, também vai para a Espanha na segunda-feira. E o goleiro Jefferson, do Botafogo, poderá deixar o grupo na sexta, para estar presente no nascimento de sua terceira filha.