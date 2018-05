Neymar e Marlone disputam o prêmio Puskas de gol mais bonito

Neymar e Marlone são os representantes do Brasil no prêmio Puskas, concedido pela Fifa ao gol mais bonito da temporada. A lista com os dez finalistas foi divulgada nesta segunda-feira. O atual vencedor é Wendell Lira, que fez um golaço pelo Goianésia e desbancou Lionel Messi.

A Fifa selecionou o gol de Neymar na vitória contra o Villarreal por 3 a 0, no dia 8 de novembro de 2015, pelo Campeonato Espanhol. Na jogada, o atacante do Barcelona recebe passe de Suárez na área e, de costas para Jaume Costa, dá um chapéu no lateral antes de finalizar de primeira. Foi a quinta indicação do brasileiro ao Puskas, prêmio que faturou em 2011.

Já o corintiano Marlone entrou na disputa pelo gol marcado na goleada sobre o Cobresal por 6 a 0, pela Copa Libertadores, no dia 21 de abril deste ano. Após cruzamento de Edilson da direita, o meia domina no peito e acerta um sem-pulo da entrada da área.

A escolha será feita pelos internautas pelo site da Fifa até o dia 2 de dezembro, quando os três finalistas serão divulgados. Na sequência, uma nova votação irá determinar o vencedor do Puskas, que receberá o prêmio em Zurique, na Suíça, em 9 de janeiro de 2017. A votação se encerrará durante o evento.

Além de Neymar e Marlone, Messi (Argentina x Estados Unidos), Mario Gaspar (Espanha x Inglaterra), Hlompho Kekana (Camarões x África do Sul), Saúl Níguez (Atlético Madrid x Bayern de Munique), Hal Robson-Kanu (País de Gales x Bélgica), Daniuska Rodríguez (Venezuela x Colômbia), Simon Skrabb (Gefle x Atvidaberg) e Mohd Faiz Subri (Penang x Pahang).