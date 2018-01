Neymar e Messi ficam fora da última viagem de pré-temporada

O técnico Luis Enrique decidiu poupar Neymar e Lionel Messi da última viagem de pré-temporada do Barcelona. Os dois, além de Mascherano e Daniel Alves, ficaram de fora da lista dos jogadores que vão enfrentar a Fiorentina, em Florença, na Itália, no domingo.

Eles foram cortados da viagem porque se apresentaram depois dos companheiros, em razão da disputa da Copa América. O quarteto, contudo, não terá folga. Seguirá fazendo os trabalhos de preparação física nos próximos dias para estar em perfeitas condições para a estreia na temporada.

Além dos quatro, Luis Enrique não terá Aleix Vidal, Arda Turan, Jeremy Mathieu e os brasileiros Adriano e Douglas. Os quatro últimos estão machucados, enquanto Vidal e o próprio Turan não poderão defender o Barcelona antes de janeiro, por causa de punição aplicada pela Fifa.

Depois do amistoso, o time catalão vai disputar o tradicional Troféu Joan Gamper na quarta-feira. O adversário será a Roma, no Camp Nou. Na sequência, o Barcelona vai encarar o Sevilla na Supercopa da Europa, no dia 11 de agosto.