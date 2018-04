Neymar e Messi se unem contra a fome na América Latina e no Caribe

Neymar e Messi se somaram nesta terça-feira a uma campanha educativa e de arrecadação de fundos que busca combater a fome e a desnutrição infantil na América Latina e no Caribe impulsionada pela Mastercard.

Trata-se de um movimento através das redes sociais para promover e aprender mais sobre o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (PMA), afirmou a multinacional em comunicado.

"Para as crianças da América Latina e do mundo, uma refeição nutritiva diária melhoria a saúde e o desenvolvimento cognitivo", declarou Miguel Barreto, diretor regional do PMA para América Latina e Caribe, na nota de imprensa.

Ambos embaixadores serão os encarregados de "inspirar e mobilizar diferentes gerações" através das redes sociais e, por cada uso da hashtag #JuntosSomos10, a Mastercard doará o valor de uma refeição ao PMA.

A companhia de pagamentos também doará o equivalente da dez refeições adicionais por cada doação realizada com um cartão Mastercard ao PMA.

Neymar e Messi assinaram um contrato de dois anos para impulsionar a campanha através de uma série de esforços de marketing. A ideia é ajudar as crianças da América Latina e do Caribe a "alcançar seu máximo potencial através do poder de uma refeição", destacou Ana Ferrell, diretora da Mastercard na região.

"#JuntosSomos10 servirá como uma lembrança que a cada dia todos temos o poder de criar memórias, empreender uma paixão, fazer a diferença e até iniciar um movimento social", concluiu a Mastercard. / EFE