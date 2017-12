Neymar e Messi treinam no Barcelona antes da entrega da Bola de Ouro

O Barcelona tentou manter a sua rotina mesmo no dia da entrega do Prêmio Bola de Ouro da Fifa. Assim, o time deu início aos trabalhos de preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Rei contra o Espanyol, marcado para a próxima quarta-feira, com um treinamento na manhã desta segunda.

Após golear o Granada por 4 a 0 no último sábado pelo Campeonato Espanhol e ganhar o domingo de folga, o elenco do Barcelona se reapresentou nesta manhã, já pensando no confronto de quarta com o Espanyol, em que o time será visitante e colocará em campo a vantagem de ter vencido o duelo de ida por 4 a 1.

FC Barcelona training session: Morning workout... por fcbarcelona

O único aspecto que se modificou em relação ao usual foi que o treinamento do Barcelona começou 30 minutos antes do que costuma acontecer. Mas o trabalho contou com as presenças de Neymar e de Lionel Messi, dois dos finalistas do prêmio de melhor do mundo - o outro é Cristiano Ronaldo.

O argentino é o franco favorito para receber a Bola de Ouro. Assim, Messi seria eleito pela quinta vez na carreira o melhor jogador do mundo - as suas outras conquistas foram em 2009, 2010, 2011 e 2012. Já Neymar pela primeira vez é um dos três finalistas da premiação.

O Barcelona também tem outras chances de ser premiado na Festa de Gala da Fifa nesta segunda-feira. Luis Enrique é um dos candidatos ao prêmio de melhor técnico - os outros são Jorge Sampaoli, da seleção chilena, e Pep Guardiola, do Bayern de Munique. Luis Enrique, porém, não vai viajar para a premiação em Zurique.

Messi também concorre ao Prêmio Puskas, dado ao gol mais bonito do ano, pelo que anotou diante do Athletic Bilbao na decisão da Copa do Rei. Seus concorrentes são Alessandro Florenzi, da Roma, e o brasileiro Wendell Lira.

Além disso, Daniel Alves, Gerard Piqué, Jordi Alba, Javier Mascherano, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Messi, Neymar e Luis Suárez estão entre os 55 nomes indicados para compor o time ideal do futebol.