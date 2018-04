Neymar é o único brasileiro em time ideal de jornal francês

Neymar foi o único brasileiro incluído no time ideal escolhido pelo jornal francês L'Équipe. A lista dos melhores do ano, de acordo com a publicação, é dominada por jogadores do Bayern de Munique - e da seleção da Alemanha, campeã mundial - e do Real Madrid, atual campeão europeu.

Dos 11 titulares escolhidos pelo jornal, quatro jogadores são do Bayern de Munique, três do Real Madrid e dois do Barcelona. Neymar, com 14 gols em 18 jogos pelo time catalão na atual temporada, e Lionel Messi são os representantes do Barcelona na lista - o argentino foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo do Brasil.

Messi também concorre novamente ao prêmio Bola de Ouro, a ser anunciado em 12 de janeiro. Os outros dois finalistas, o goleiro Manuel Neuer e o atacante Cristiano Ronaldo, também estão no time ideal do L'Équipe.

A equipe foi escalada com: Manuel Neuer (Bayern de Munique); Phillip Lahm (Bayern de Munique), Sergio Ramos (Real Madrid), Matt Hummels (Borussia Dortmund) e David Alaba (Bayern de Munique); Toni Kroos (Real Madrid), Xabi Alonso (Bayern de Munique) e Ángel Dí Maria (Manchester United); Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) e Neymar (Barcelona).