Neymar e Philippe Coutinho vão ao Mundial Sub-17 O técnico Lucho Nizzo anunciou nesta segunda-feira a convocação dos 21 jogadores que vão defender a seleção brasileira no Mundial Sub-17, que acontecerá entre 24 de outubro a 15 de novembro, na Nigéria. Na lista, destaque para dois jovens astros que já ganharam destaque em seus clubes: o meia Philippe Coutinho, do Vasco, e o atacante Neymar, do Santos.