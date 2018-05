Neymar é poupado das críticas pela imprensa espanhola

BARCELONA - Apesar das duras críticas feitas ao Barcelona, após derrota para o Atlético de Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões, a imprensa espanhola poupou o brasileiro Neymar. O atacante foi apontado como o único jogador do time catalão que tentou um 'algo a mais' na partida, enquanto a apatia de Messi foi destacada nas manchetes.

Para o jornal Mundo Deportivo, 'Neymar e Pinto, os únicos que se salvaram'. Mais taxativo, o madridista As comparou as duas principais estrelas do elenco do Barça.'Neymar foi o melhor do Barça e Messi não existiu'.

O tradicional Marca também seguiu na mesma linha. 'Só Neymar deu as caras em uma partida na qual não houve notícias de Messi'. Nas estatísticas, Neymar foi o jogador que mais sofreu faltas durante o jogo, enquanto Messi foi o jogador que mais finalizou para os visitantes.

Os confrontos da semifinal da Liga dos Campeões da Europa serão conhecidos na próxima sexta-feira, em um sorteio realizado pela UEFA entre Atlético de Madrid, Chelsea, Real Madrid e Bayern de Munique.

Atlético de Madrid e Barcelona brigam ponto a ponto no Campeonato Espanhol. A equipe da capital espanhola lidera com 79 pontos e na próxima rodada enfrenta o Getafe. Já o Barcelona tem um ponto de desvantagem e precisa de uma vitória contra o Granada para não deixar seus rivais abrirem vantagem.