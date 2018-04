Neymar é poupado e desfalca Barcelona neste sábado

Com dores no tornozelo esquerdo, Neymar será poupado e desfalca o Barcelona no jogo deste sábado, contra o Getafe, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. Segundo comunicado do clube, o atacante brasileiro não irá jogar "por precaução".

O Barcelona não deu maiores detalhes sobre o problema do jogador e nem se ele precisará ficar mais tempo afastado do time. O clube se limitou a dizer que Neymar não viaja com a delegação para o jogo deste sábado em Madri "por precaução". Neymar jogou normalmente na última quarta-feira, quando ficou em campo durante os 90 minutos da vitória sobre o Paris Saint-Germain, por 3 a 1, em Barcelona, pela Liga dos Campeões da Europa. Ele, inclusive, marcou um lindo gol na partida. Sem Neymar, mas embalado por oito vitórias seguidas - contando todas as competições -, o Barcelona enfrenta o Getafe pensando na liderança do Campeonato Espanhol. Está em segundo lugar com 34 pontos, apenas dois atrás do líder Real Madrid.