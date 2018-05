Neymar é o único brasileiro entre 23 indicados ao prêmio de melhor jogador de 2016

A Fifa anunciou nesta sexta-feira a lista de 23 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo em 2016. E o único brasileiro a figurar nesta listagem é o brasileiro Neymar. O atacante está entre os cinco jogadores nascidos em solo sul-americano que foram confirmados como concorrentes à honraria. Os outros quatro são os argentinos Lionel Messi e Sergio Agüero (Manchester City), o uruguaio Luis Suárez e o chileno Alexis Sanchez (Arsenal). Entre eles, Messi e Suárez são companheiros de Neymar no Barcelona.

O vencedor desta premiação será conhecido no próximo dia 9 de janeiro, na cerimônia de gala da Fifa em Zurique, sendo que os três finalistas à Bola de Ouro serão anunciados no dia 2 de dezembro. Nesta data a Fifa também revelará os finalistas ao prêmio de melhor técnico, melhor jogadora e melhor treinador de seleção ou time feminino, assim como os últimos três candidatos ao Prêmio Puskas, que elegerá o gol mais bonito de 2016.

Tido como grande favorito ao prêmio, na esteira dos fatos de que brilhou pelo Real Madrid na campanha do título da última Liga dos Campeões e depois faturou o inédito título da Eurocopa com a seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo é um dos 23 indicados, como não poderia ser diferente.

E entre os seus concorrentes de peso, além de Messi, Suárez e Neymar, o atacante tem como rivais ao prêmio o galês Gareth Bale, seu companheiro de Real Madrid, o sueco Zlatan Ibrahimovic, que concorrerá pelo futebol que jogou neste ano pelo PSG e depois pelo Manchester United, clube que passou a defender a partir desta temporada europeia.

Apesar do título da Eurocopa conquistado pela seleção lusa neste ano, Cristiano Ronaldo é o único português entre os 23 indicados ao prêmio de melhor do mundo. Já a vice-campeã França conta com Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Paul Pogba (Juventus e depois Manchester United), Dimitri Payet (West Ham) e N'Golo Kanté (Leicester e depois Chelsea).

Já a Alemanha, que caiu justamente diante dos franceses na semifinal da última Eurocopa, teve três jogadores indicados ao prêmio: Toni Kroos (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayern de Munique) e Mesut Özil (Arsenal). Bale, que levou País de Gales a uma inédita vaga na semifinal da Euro neste ano, é o único galês desta lista.

Dois países de tradição no futebol que contaram com apenas um indicado ao prêmio foram a Itália, com o goleiro Gianluigi Buffon, da Juventus, e a Inglaterra, com o atacante Jamie Vardy, do Leicester. A Espanha, mesmo estão longe de viver a melhor fase com sua seleção, teve como indicados o zagueiro Sergio Ramos, que voltou a se destacar pelo Real Madrid, e o meia Andrés Iniesta, astro do Barcelona.

O belga Kevin De Bruyne (Manchester City), o polonês Robert Lewandowski (Bayern de Munique), o argelino Riyad Mahrez (Leicester) e o croata Luka Modric (Real Madrid) fecham o grupo de 23 indicados ao prêmio máximo da Fifa.

A votação que elegerá os melhores jogadores (entre homens e mulheres) do ano começa nesta sexta-feira e se encerra no próximo dia 22, sendo que neste ano a eleição será realizada de forma diferente, fruto do fim da entrega do prêmio em parceria com a revista France Football, que ocorreu entre 2010 e 2015. Metade dos votos será dada por técnicos e capitães de seleções nacionais. Já a outra metade será determinada por meio de votação popular (25%) e de outros 200 jornalistas de seis continentes que serão selecionados pela Fifa e completarão os outros 25%.

Na última quinta-feira, a brasileira Marta havia sido anunciada pela Fifa como uma das dez indicadas ao prêmio de melhor jogadora do mundo em 2016. Depois de sequer ser lembrada em 2015, a jogadora voltou à disputa neste ano e lutará para recuperar o prêmio que venceu cinco vezes consecutivas, de 2006 a 2010.

Confira a lista de 23 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo:

Sergio Agüero (Argentina/Manchester City)

Gareth Bale (País de Gales/Real Madrid)

Gianluigi Buffon (Itália/Juventus)

Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City)

Antoine Griezmann (França/Atlético de Madrid)

Zlatan Ibrahimovic (Suécia/PSG e Manchester United)

Andrés Iniesta (Espanha/Barcelona)

N'Golo Kanté (França/Leicester e Chelsea)

Toni Kroos (Alemanha/Real Madrid)

Robert Lewandowski (Polônia/Bayern de Munique)

Riyad Mahrez (Argélia/Leicester)

Lionel Messi (Argentina/Barcelona)

Luka Modric (Croácia/Real Madrid)

Manuel Neuer (Alemanha/Bayern de Munique)

Neymar (Brasil/Barcelona)

Mesut Özil (Alemanha/Arsenal)

Dimitri Payet (França/West Ham)

Paul Pogba (França/Juventus e Manchester United)

Sergio Ramos (Espanha/Real Madrid)

Alexis Sánchez (Chile/Arsenal)

Luis Suárez (Uruguai/Barcelona)

Jamie Vardy (Inglaterra/Leicester)