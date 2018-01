Fifa 16 terá Neymar entre os dez melhores pela primeira vez

O desempenho na última temporada colocou Neymar entre os dez melhores jogadores do mundo. Pelo menos é o que o Fifa 16, tradicional game de futebol, aponta. A EA Sports, produtora do jogo, divulgou nesta quinta-feira mais dez nomes da lista das 50 melhores cartas do modo Ultimate Team, restando apenas os últimos dez, e o atacante do Barcelona ainda não foi listado.

Desta forma, o brasileiro estará no top 10 pela primeira vez no game. Na edição passada, Neymar era apenas o 30º mais bem cotado, com um rating de 86. No decorrer da temporada passada, os jogadores receberam uma atualização e o jogador subiu para 87. A expectativa agora é que ele possa alcançar até 89.

Ao analisar os 40 primeiros jogadores divulgados pela EA, além de Neymar, o top 10 do Fifa 16 deve contar com Messi, Cristiano Ronaldo, Suárez, Robben, Ibrahimovic, Neuer, Hazard, David Silva e Thiago Silva. Os dois últimos devem ser as novidades entre os dez primeiros.

Em relação ao Fifa 15, o espanhol Iniesta, do Barcelona, deixou o top 10 ao cair de 88 para 87, indo da 6ª posição para o 11º lugar. O alemão Bastian Schweinsteiger, que trocou o Bayern de Munique pelo Manchester United, foi outro que saiu da lista dos dez primeiros, ao perder dois pontos de rating (88 para 86) e despencou do 8ª para o 38º lugar. O francês Franck Ribéry saiu da 9ª colocação para a 24ª ao ir de 88 para 87.