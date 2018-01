Neymar faz dois gols, PSG passeia sobre o Rennes e avança na Copa da França

Sem o uruguaio Cavani, que não se reapresentou na data marcada após a folga do final de ano, o trio formado por Neymar, Mbappé e Di Maria deu conta do recado na goleada do Paris Saint-Germain por 6 a 1 sobre o Rennes, neste domingo, fora de casa. Com dois gols de cada um do trio, o PSG não teve qualquer dificuldade para despachar o adversário e avançar na Copa da França.

+ Confira a classificação do Campeonato Francês

Com a estreia vitoriosa na competição, o time de Neymar, que chegou à marca de 19 gols em 21 jogos, está garantido na fase que antecede as oitavas de final, mas ainda não tem adversário definido e não sabe a data do próximo confronto.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mostrando entrosamento ofensivo de dar inveja, o Paris Saint-Germain não sentiu falta de Cavani e não demorou para que a disparidade técnica entre as duas equipes aparecesse. Com muito espaço para jogar, o time parisiense abriu o placar cedo, aos nove minutos, em belo gol de Mbappé, que recebeu lançamento preciso do zagueiro brasileiro Thiago Silva, antes de finalizar no canto direito do goleiro Diallo.

À vontade em campo, Neymar fez o segundo aos 17 minutos, Di Maria ampliou aos 23 e Neymar marcou o quarto aos 43, completando triangulação rápida do ataque do Paris Saint-Germain. Na volta do intervalo, o Rennes conseguiu um pênalti após a bola bater na mão de Thiago Motta. Bourigeaud converteu e diminuiu o placar.

A reação do Rennes, no entanto, parou por aí. Sem fazer muita força, o Paris Saint-Germain marcou mais dois em sequência, em apenas um minuto, novamente com Di Maria e Mbappé, para liquidar a fatura, confirmar o favoritismo e seguir na competição.

OUTROS JOGOS

Nos outros confrontos do dia, o Olympique de Marselha precisou da prorrogação para despachar o Valenciennes por 1 a 0, o Lorient bateu o Angers por 2 a 0, o Troyes passou pelo Still pelo placar mínimo, Nantes e Sochaux golearam Senlis e Amiens por 4 a 0 e 6 a 0, respectivamente, o Saint-Étienne derrotou o Nimes por 2 a 0, o Metz passou pelo Dunkerque por 4 a 2 e o Strasbourg eliminou o Dijon ao vencer por 3 a 2. A zebra do domingo ficou por conta do modesto Granvillaise, que venceu o Bordeaux na prorrogação por 2 a 1 e avançou na competição.