Neymar faz elogios e diz que Cristiano Ronaldo deveria jogar no Barça

Neymar surpreendeu neste sábado ao afirmar que Cristiano Ronaldo deveria jogar no Barcelona, em entrevista ao jornal português A Bola. O brasileiro fez elogios ao atacante português, mas não opinou sobre uma possível formação ofensiva no time catalão com Cristiano Ronaldo jogando ao lado do argentino Lionel Messi.

"Sou fã de Cristiano, ele é um craque, um fora de série. E seria muito bom se ele fosse jogar no Barcelona", declarou Neymar, referindo-se ao jogador do rival Real Madrid.

Em outro trecho da entrevista concedida ao jornal português, o brasileiro fez elogios também aos treinadores Josep Guardiola e José Mourinho. O primeiro será o treinador do Manchester City a partir da próxima temporada europeia. Mourinho está ligado a rumores para comandar o Manchester United.

Os dois clubes ingleses já demonstraram interesse em contar com o brasileiro. "Sou admirador de Guardiola e Mourinho, acompanho o trabalho de ambos há muitos anos. Mas meu treinador é o Luis Enrique e defendo o Barcelona", disse Neymar, esquivando-se de polêmicas, no momento em que negocia a renovação do seu contrato com o clube espanhol.