Neymar faz o último treino no CT Rei Pelé com câmera e joga a estreia

SANTOS - Vivendo provavelmente os seus últimos momentos como jogador do Santos, Neymar realizou neste sábado aquele pode ter sido o seu último treinamento pelo clube. Apesar das reuniões que só se encerraram na madrugada deste sábado, o atacante foi normalmente ao CT Rei Pelé e treinou.

O craque realizou, ao lado do restante do elenco, um trabalho recreativo que encerrou a preparação da equipe para a estreia no Campeonato Brasileiro. Em clima de despedida, Neymar registrou a atividade com uma câmara colocada no seu rosto, produto de um dos seus patrocinadores pessoais.

Na última sexta-feira, a diretoria do Santos revelou que aceitou as propostas feitas por dois clubes - Barcelona e Real Madrid - e deixou a definição sobre o futuro de Neymar nas mãos do próprio jogador. O atacante, então, participou de uma reunião na Vila Belmiro, mas não revelou qual é o seu futuro clube.

Apesar do destino de Neymar ainda não ter sido oficialmente selado, o Barcelona é o favorito para ficar com o atacante, tanto que Odílio Rodrigues, vice-presidente do Santos, admitiu existir um "acordo de cavalheiros" entre o jogador e o clube catalão.

Neste sábado, Neymar foi liberado pela comissão técnica do Santos da viagem para Brasília com o restante do elenco. O atacante comparecerá ao casamento do meia Paulo Henrique Ganso, em Caraguatatuba e depois seguirá para a capital federal, com chegada prevista para ainda este sábado.

Muito perto de confirmar a sua saída do Santos, Neymar vai participar neste domingo do jogo contra o Flamengo, no Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.