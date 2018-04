Neymar faz os 4 gols do jogo, Santos goleia e rebaixa União Barbarense

SANTA BÁRBARA D'OESTE - Ainda sem poder contar com Muricy Ramalho na beira do gramado, pois o treinador segue se recuperando em casa de uma crise de diverticulite, o Santos não teve nenhum problema para confirmar o seu favoritismo diante do União Barbarense, neste sábado, fora de casa. E o time venceu graças a uma jornada inspirada de Neymar, que marcou quatro gols e assegurou a goleada por 4 a 0, garantindo ao clube a sua permanência no G4 da tabela até o fim desta penúltima rodada do Paulistão.

O resultado acabou decretando o rebaixamento do União Barbarense, que estacionou nos 13 pontos e não tem mais como alcançar São Bernardo e Ituano, ambos com 17 pontos e hoje primeiros times fora da zona de descenso da tabela.

Já o Santos alcançou a vice-liderança provisória, com 36 pontos, mas poderá ser ultrapassado por Mogi Mirim e Ponte Preta, que jogam neste domingo.

O JOGO

Comandado pelo auxiliar Tata, o Santos entrou com fome de apagar a má impressão deixada no empate por 2 a 2 com o Flamengo-PI, na última quarta-feira, em Teresina, onde a equipe chegou a abrir 2 a 0, mas depois permitiu a reação do modesto rival do Piauí, na estreia da Copa do Brasil.

Em sua primeira investida ofensiva, aos 4 minutos, Edu Dracena obrigou o goleiro Walter a praticar boa defesa após receber cruzamento da esquerda de Montillo e cabecear firme para o chão. Porém, logo aos 7, o Santos já abriu o placar. De costas para o ataque, Cícero conseguiu dar belo passe para Neymar, que invadiu a área por trás da zaga e chutou cruzado.

Desesperado, o União Barbarense tentava superar a sua nítida limitação técnica e quase empatou aos 25 minutos, quando Cesinha entrou fintando na área e chutou para boa defesa de Rafael.

A resposta santista, entretanto, veio no minuto seguinte com novo gol de Neymar. Guilherme Santos cruzou da esquerda, Pato Rodríguez tentou finalizar e pegou mal na bola, mas o maior astro do time estava no caminho e tocou de primeira para as redes.

Se o jogo já estava fácil, o Santos viu Neymar abrir 3 a 0 no placar já aos 55 segundos da etapa final. Pato Rodríguez recebeu de Montillo, passou por um marcador e cruzou rasteiro da esquerda para Neymar, que fechou no primeiro pau, se antecipando a um defensor, e tocou com categoria na saída de Walter.

Diante de um rival que já começava a enxergar a Série A2 de muito perto naquele momento, o Santos decretou o 4 a 0 aos 6 minutos. Em rápido contra-ataque, Neymar foi lançado pela direita, invadiu área em velocidade e chutou forte para o gol, sem chances para Walter.

Aos 20 minutos, Neymar ainda quase fez o quinto, após ter recebido passe de Pato Rodríguez e tocado com categoria na saída de Walter. Porém, a bola acertou caprichosamente o pé da trave e voltou nas mãos do goleiro.

Porém, naquela hora o Santos já jogava em ritmo de treino, embora tenha seguido buscando o ataque até o fim do jogo. E o 4 a 0 acabou ficando até barato para o União Barbarense, que apenas cumprirá tabela diante do também rebaixado Guarani, fora de casa, no próximo domingo, na rodada final da primeira fase do Paulistão.

UNIÃO BARBARENSE 0 X 4 SANTOS

UNIÃO BARBARENSE - Walter; Juliano, Rafael Silvo e Hélio; Edilson, Cláudio Britto, César, Diogo (Júlio Cesar) e Bruno Pires; Caihame e Cesinha (Dairo). Técnico: Claudemir Peixoto.

SANTOS - Rafael, Alan Santos, Edu Dracena, Neto e Guilherme Santos; Renê Júnior, Cícero e Montillo (Victor Andrade); Giva (Felipe Anderson), Neymar e Pato Rodriguez. Técnico: Tata.

GOLS - Neymar, aos 7 e aos 26 minutos do primeiro tempo, e aos 55 segundos e aos 6 minutos da etapa final.

ÁRBITRO: Aurélio Santanna Martins.

CARTÕES AMARELOS: Rafael Silva, Bruno Pires e Cláudio Britto (União Barbarense); Alan Santos e Renê Júnior (Santos).

RENDA: R$ 132.750,00.

PÚBLICO: 4.018 pagantes.

LOCAL - Estádio Antônio Lins Guimarães, em Santa Bárbara d''Oeste.