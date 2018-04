Apresentado, Neymar faz seu primeiro treino no Paris Saint-Germain

Neymar fez nesta sexta-feira, 4, o seu primeiro treino no Paris Saint-Germain, horas depois de conceder entrevista e ser apresentado à imprensa internacional como novo reforço do clube francês. O PSG pagou a multa rescisória de 222 milhões de euros (cerca de R$ 821,4 milhões) ao Barcelona, transformando o atacante no jogador mais caro da história do futebol.

Imagens divulgadas pelo PSG mostram Neymar bastante descontraído na atividade. O atacante participou da atividade física ao lado de Daniel Alves, seu companheiro de seleção brasileira. Neymar também aparece conversando com o atacante Lucas.

Ainda não está certo que Neymar defenderá o Paris Saint-Germain na partida contra o Amiens, na abertura do Campeonato Francês, neste sábado. Por enquanto, só está agendada uma apresentação oficial à torcida.

Neymar chegou a Paris na manhã desta sexta-feira em um jatinho privado, que aterrissou no Aeroporto Internacional de Paris-Le Bourget e causou alvoroço na capital francesa. Paris vive uma espécie de Neymarmania. Há uma febre Neymar entre torcedores do PSG e em Paris. Milhares de torcedores foram à loja do Paris Saint-Germain na avenida Champs Elysees para comprar a nova camisa do clube com o nome de Neymar.

Na entrevista no Parque dos Príncipes, Neymar negou que o dinheiro tenha pesado para a sua decisão de sair do Barcelona. "Não influenciou. Não influenciou em absolutamente em nada, foi o meu desejo de vir ao Paris, foi o desejo de buscar algo diferente. Não era porque estava me sentindo incomodado, é muito diferente. Não é isso que quero, que vim buscar. Vim buscar algo novo, desafios. Vim buscar títulos, que é o que eu acho que esse clube merece e essa torcida merece", disse Neymar ao lado do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi.