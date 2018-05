Neymar festeja atitude de Daniel Alves e diz que 'somos todos macacos'

SÃO PAULO - Neymar foi um dos primeiros companheiros de Daniel Alves a se manifestar pelas redes sociais sobre o fato inusitado ocorrido com o companheiro de Barcelona na partida deste domingo contra o Villarreal, quando um torcedor atirou uma banana nos pés do lateral do time catalão quando ele se preparava para cobrar um escanteio. Neymar 'endoidou' com a reação do amigo. Daniel Alves, quando viu a banana no gramado a sua frente, deu dois passos em direção à fruta, pegou-a do chão e a comeu, dando de ombros para a provocação.

Neymar escreveu no Instagram: "Deitou!", numa típica demonstração de aprovação de que Daniel Alves tirou de letra a tentativa de ofensa racista.

O principal jogador da seleção brasileira e destaque do Barcelona, que só não estava em campo porque recupera-se de uma lesão no pé esquerdo, foi além. "Toma, bando de racistas", postou. O craque brasileiro ainda devolveu a provocação, também dando exemplo aos que ainda enxergam as pessoas como diferentes. "Somos todos macacos! E daí?", escreveu Neymar.

Neymar também já sofreu esse tipo de discriminação na Espanha, e em partidas pelo Barcelona. Mas, como o time não estava bem, ficou a dúvida na ocasião se a ofensa racista teria sido feita por torcedores rivais ou do próprio Barcelona. Permaneceu calado. O atacante foi contratado pelo clube espanhol para puxar uma reformulação no time sem deixar com que o Barcelona caísse de produção, o que não aconteceu. Ele também sofre com as desconfianças da negociação do Santos, seu pai e o Barcelona.

DESABAFO

Neymar postou um vídeo de mensagens contra o racismo e também fez um breve desabafo sobre essa discriminação racial de que ele e o amigo Daniel Alves são vítimas, e pediu o engajamento dos que lutam contra isso. "É uma vergonha que em 2014 exista o preconceito. Tá na hora de a gente dizer um chega pra isso! A forma de me expressar para ajudar que um dia isso acabe de uma vez por todas é fazer como o @danid2ois fez hj !! Se vc pensa assim também, tire uma foto comendo uma banana e vamos usar o que eles tem contra a gente a nosso favor. #somostodosmacacos #weareallmonkeys #somostodosmonos."