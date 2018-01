Neymar fica fora da seleção do ano no futebol europeu

A Uefa divulgou nesta quinta-feira a seleção do futebol europeu em 2017, definida em votação pela internet, sem a presença de Neymar. O atacante brasileiro foi preterido pelos astros Cristiano Ronaldo e Lionel Messi no time ideal, escalado no esquema tático 4-4-2 e que conta com os brasileiros Daniel Alves e Marcelo.

+ Com gol de Neymar, PSG passa à semifinal da Copa da Liga Francesa

Além da opção pelo português e o argentino para o ataque e pelos laterais brasileiros, a votação também apontou Buffon como o goleiro titular, com Chiellini e Sergio Ramos formando a dupla de zaga. Já o meio-campo ideal do futebol europeu em 2017 conta com Hazard, Modric, Kroos e De Bruyne.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A eleição promovida pela Uefa contou com 8,8 milhões de votos após a entidade europeia listar 50 jogadores, sendo cinco goleiros, 15 defensores, 15 meias e 15 atacantes. Além de Daniel Alves, Marcelo e Neymar, o futebol brasileiro também contava com outros três indicados: Casemiro, Alex Sandro e Fabinho.

Mas apenas os laterais foram escolhidos, com Neymar ficando de fora do time ideal da Uefa pelo segundo ano consecutivo, mesmo após protagonizar a maior transação da história do futebol ao trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain antes do início da atual temporada.

A seleção divulgada nesta quinta-feira pela Uefa acabou sendo dominada pelo Real Madrid, que venceu a Liga dos Campeões da Europa na temporada passada, com cinco dos 11 jogadores sendo do time espanhol: Sergio Ramos, Marcelo, Kroos, Modric e Cristiano Ronaldo. Marcelo teve a segunda maior quantidade de votos - 70% -, atrás apenas de Sergio Ramos, com 73,7%.