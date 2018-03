Neymar ficará em suíte confortável em hospital de Belo Horizonte

Aguardado em Belo Horizonte para a realização de cirurgia no pé direito, agendada para a manhã deste sábado, Neymar vai ficar em uma suíte conjugada do hospital Mater Dei, na unidade Contorno, com dimensões de 12 x 9 metros. Nesta sexta-feira, a reportagem do Estado teve acesso a uma instalação similar. A que especificamente será usada pelo craque do Paris Saint-Germain - assim como a de qualquer outro paciente - é mantida sob sigilo.

O quarto possui um espaço cômodo para receber familiares e amigos de Neymar, que também são esperados neste sábado na capital mineira, o que inclui televisão, banheiros, poltronas e mesas.

O local onde Neymar ficará durante a sua estadia no Mater Dei - o atacante tem previsão de chegada ao hospital para a noite desta sexta-feira - já foi reservado. Haverá um esquema de segurança especial, assim como exigência de sigilo de informações por parte dos funcionários.

Neymar será operado pelo médico Rodrigo Lasmar, da seleção brasileira, com a colocação de um pino para corrigir a fratura no quinto metatarso do pé direito. Ele se machucou na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marselha, no último domingo, pelo Campeonato Francês. Até por isso, a sua operação será acompanhada por membros da equipe parisiense.

Caso a cirurgia seja bem-sucedida, Neymar não deverá demorar a deixar o hospital, com a expectativa de que receba alta no domingo, passando uma segunda noite no Mater Dei, antes de iniciar o processo de recuperação.

De acordo com Lasmar, Neymar poderá ficar por até três meses sem atuar, o que o faria realizar o seu retorno aos gramados às vésperas da Copa do Mundo, já em amistosos preparatórios para o torneio - a estreia da seleção brasileira na Rússia será em 17 de junho, diante da Suíça.