Neymar reverencia Ronaldinho Gaúcho: "Você deixou um legado"

As homenagens ao recém-aposentado Ronaldinho Gaúcho não demoraram a começar. Neymar, Roberto Carlos, entre outros jogadores, além de perfis oficiais da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol e dos clubes onde Ronaldinho jogou ressaltaram a história de Ronaldinho no futebol.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Neymar lança 3ª edição do seu torneio amador, agora com categoria feminina

Atual camisa 10 do Brasil, posto que Ronaldinho ocupou na Copa de 2006, Neymar reverenciou o antecessor. "Você deixou um legado que dificilmente será batido no futebol Arte... Obrigado por tudo que fez pelos amantes do futebol." (sic), escreveu em postagem no instagram. Ronaldinho e Neymar atuaram juntos na Olimpíada de 2012 e em alguns amistosos pela seleção brasileira. Além disso, protagonizaram embate épico na Vila Belmiro entre Santos e Flamengo em 2011, quando o time carioca venceu por 5 a 4.

O Atlético-MG, clube que Ronaldinho é lembrado com mais carinho no Brasil, não perdeu tempo e convidou o craque para um jogo de despedida com a camisa, além de dizer que o futebol fica mais triste com a aposentadoria. O Barcelona ressaltou o sorriso que o meia sempre mantinha no rosto. Milan e Querétaro também postaram fotos e vídeos do camisa 10. Grêmio, Flamengo, Fluminense, PSG e seleçao brasileira não postaram nada relativo ao craque até o momento em que esta matéria foi publicada.

Ex-companheiros e até adversários de Ronaldinho também fizeram parte das homenagens. Thiago Silva, que jogou com o meia no Milan, ressaltou o "grande coração" do agora ex-jogador, enquanto Roberto Carlos disse que o camisa 10 era "daqueles que nos fazem desfrutar o futebol". Por sua vez, Casillas disse que "me tocou sofrer com você, mas também desfrutar como amante do futebol.

O perfil da "La Liga", o Campeonato Espanhol, utilizou diversos substantivos para falar de Ronaldinho, enquanto a página da Liga dos Campeões disse que ele era "de outro planeta".