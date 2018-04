Neymar inaugura instituto social no lugar onde cresceu

O atacante Neymar vai inaugurar na tarde desta terça-feira o instituto que leva seu nome para desenvolver projetos sociais e esportivos. O local escolhido para erguer o complexo educacional e esportivo foi o bairro Jardim da Glória, localizado na Praia Grande, local onde o jogador do Barcelona passou boa parte de sua infância.

Lá serão oferecidas aulas de futebol, vôlei, natação, judô, basquete, música e dança, informática em uma completa infraestrutura com campo de futebol, quadras, academias, refeitórios. A instituição atenderá aproximadamente 2300 crianças, dos 7 aos 14 anos.

O objetivo principal do Instituto Projeto Neymar é contribuir também para o crescimento socioeducativo das famílias da comunidade da Praia Grande. Para os familiares serão oferecidos cursos profissionalizantes e alfabetização de adultos, além de aulas de natação e musculação.

"Se os pais não estiverem participando do projeto, as crianças também não conseguirão participar. Aqui vão acontecer atividades socioeducativas e para capacitação das famílias", afirma Joel Moraes, um dos coordenadores do instituto.

Para ser beneficiado pelo instituto é preciso ser morador nas regiões de Aeroclube, Aprazível, Guaramar, Guilhermina, Marília, São Sebastião, Sítio do Campo e Vila Sônia (todos na Praia Grande), ter renda familiar per capita de R$ 140,00 e ser cadastrado no Programa Bolsa Família. As crianças devem estar matriculadas em escolas da região com frequência de 90%.