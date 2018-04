'Neymar já assinou com o Barcelona e viaja domingo à noite', diz Edmilson

SANTOS - O ex-zagueiro Edmilson, pentacampeão com a seleção brasileira de Luiz Felipe Scolari, confirmou no final da tarde desta segunda-feira que Neymar já assinou contrato com o Barcelona. "Ele já assinou por cinco temporadas e viaja no domingo à noite para se apresentar ao Barcelona", diz o ex-zagueiro.

Edmilson afirma que foi à sede da NR Sports, empresa criada para gerenciar os negócios da carreira de Neymar, para dar conselhos ao craque santista em virtude de já ter atuado pelo clube catalão. "O Neymar está de parabéns. Os melhores do mundo têm de estar junto com os melhores. Quem não quer ver Messi e Neymar juntos?", questionou o jogador de 36 anos, que defendeu São Paulo e Palmeiras, entre outros clubes.

O ex-zagueiro também garante que tem estreitas relações com a equipe de Xavi e Iniesta e que estuda um convite para trabalhar nas categorias de base do Barcelona.

De acordo com a assessoria do Barcelona, a apresentação de Neymar está prevista para o dia 4 de junho no Camp Nou. Com autorização de Felipão já acertada, Neymar deve deixar a seleção brasileira logo após o amistoso contra a Inglaterra, dia 2, no Maracanã, e embarcar para Barcelona.

O retorno aos treinos da seleção, na programação para a Copa das Confederações, será no dia 5, em Goiânia. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não vai liberar o atacante, no sábado, para fazer sua despedida na Vila Belmiro na partida contra o Grêmio.