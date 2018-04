Neymar já coloca Santos na briga pelo título

A boa estreia do Santos no Campeonato Paulista animou Neymar. Depois da goleada sobre o Rio Branco por 4 a 0, o atacante afirmou nesta segunda-feira que a equipe precisa se manter focada na busca pelo título da competição.

"A gente fica muito contente por começar bem o campeonato, mas foi só o primeiro jogo da temporada e do Paulista. Temos que ter calma e foco para sair com um título", avaliou o atacante, autor de dois gols na goleada deste domingo.

Para o jogador, o apoio da torcida será fundamental nesta luta pelo título. "Fico feliz da torcida estar gritando nosso nome e nos empurrando dentro de campo. Isso ajuda muito a vencer. A Vila Belmiro tem que voltar a ser um caldeirão como era antigamente", afirmou.

A jovem promessa revelou ainda que realizou um sonho ao atuar com Giovanni. "É um sonho realizado atuar ao lado de um grande craque como o Giovanni. Ele já mostrou muita coisa ontem (domingo) e ainda vai fazer muito no decorrer do campeonato", apostou Neymar.